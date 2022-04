Utrecht stuurt aan op coalitie van GL, D66, PvdA, Student & Starter en CU

De vijf partijen hebben een brede gezamenlijke inhoudelijke basis, schrijft de verkenner. "Ze zijn het met elkaar eens dat er in Utrecht snel werk moet worden gemaakt van o.a. het bouwen van nog meer betaalbare woningen, aanpak van de klimaatcrisis en van het tegengaan van de groeiende ongelijkheid tussen groepen Utrechters." In de brief staat verder een aantal onderwerpen genoemd dat hoog op de agenda moet komen tijdens de onderhandelingen. Het gaat onder meer om betaalbaar wonen, klimaat en kansengelijkheid in de gemeente.