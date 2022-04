Tijdelijke noodopvang voor 200 vluchtelingen op Kamp van Zeist

De gemeenten waren al in gesprek met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over een asielzoekerscentrum (azc) op het terrein. In het azc op Kamp van Zeist moet plek komen voor vierhonderd vluchtelingen. Die huisvesting is naar verwachting in september of oktober klaar en bedoeld voor maximaal vijf jaar.