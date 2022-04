Ruim 80 subsidieaanvragen voor jubileumfeest 900 jaar Utrecht goedgekeurd

In 81 gevallen is groen licht gegeven. De goedgekeurde initiatieven krijgen gezamenlijk 1,8 miljoen euro subsidie. Voor een derde subsidieronde is nog eens 150.000 euro beschikbaar gesteld. Daarmee verdeelt de gemeente bijna 2 miljoen euro over de stad. De mogelijkheid om nog een plan in te dienen sloot afgelopen week.