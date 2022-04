Vertraging dreigt voor moordzaak tegen man uit Baarn die vriendin in vakantiehuis wurgde

EEMNES - Er dreigt flinke vertraging voor het proces tegen de 37-jarige Charel P. uit Baarn die wordt verdacht van de moord op zijn vriendin Sissi. De dode vrouw werd op 8 oktober werd gevonden in een auto bij hotel De Witte Bergen in Eemnes. Haar vriend Charel P. heeft toegegeven dat hij haar een aantal dagen eerder om het leven heeft gebracht in een vakantiehuisje in het Gelderse Voorthuizen. De rechtbank wil de zaak over ruim twee maanden afhandelen, maar volgens het Openbaar Ministerie is dat onhaalbaar omdat er nog onderzoeken lopen.