Utrecht wil maximaal 300 asielzoekers opvangen in voormalig alFitrah-moskee

UTRECHT - De gemeente Utrecht wil maximaal 300 asielzoekers opvangen in het gebouw waar voorheen de alFitrah-moskee was gevestigd. Het pand aan de Pahud de Mortangesdreef is nodig omdat de opvanglocatie aan de Joseph Haydnlaan gerenoveerd moet worden. Dat schrijft het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad.