College voor de Rechten van de Mens: geen hoofddoek voor boa's is stigmatiserend

UTRECHT - Het plan om boa's geen hoofddoek, keppeltje of kruis te laten dragen, is stigmatiserend en niet effectief om hun neutraliteit te waarborgen. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht. "Beoordeel neutraliteit en onpartijdigheid van boa's op basis van hun gedrag en handelingen, niet op basis van het dragen van een religieus symbool of religieuze kleding", laat het College weten.