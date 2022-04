Proefdieren steeds vaker geadopteerd: 'Ik red twee dierenlevens'

Jaarlijks worden er in Utrecht nog duizenden dierproeven uitgevoerd. Saskia Kliphuis is één van de onderzoekers die met proefdieren werkt, dit keer had ze honderden kippen nodig. "Door hun gedrag te bestuderen, proberen we het welzijn van kippen in de industrie te verbeteren", legt Kliphuis uit. De afgelopen maanden heeft ze de kippen in verschillende situaties geobserveerd. "Ik denk niet dat ze er veel last van hebben gehad, we hebben het de dieren zo goed mogelijk naar de zin gemaakt."