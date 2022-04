Hond in De Bilt het duurst, maar steeds meer Utrechtse gemeenten schaffen hondenbelasting af

Hondenbezitters in Bunnik, Leusden en Wijk bij Duurstede houden dit jaar wat geld over, want daar werd de hondenbelasting dit jaar helemaal afgeschaft. In totaal wordt nu in 10 van de 26 gemeenten in de provincie geen hondenbelasting meer geheven, waardoor ze nog altijd in de minderheid zijn. In heel Nederland zijn de gemeenten waar deze belasting is geschrapt juist voor het eerst licht in de meerderheid.