Wat liefde betekent voor Arthur Japin, de schrijver van de mooiste liefdeszin van Nederland

Of hij een tip heeft over het onderwerp liefde? "Dat vind ik een lastige. Ieder mens is anders. Het enige dat ik weet is dat er op een gegeven moment iemand kwam die me die zekerheid kon verschaffen. Misschien ben je daar wel van afhankelijk. Zo is het bij mij gegaan. Maar mijn begin was dan ook wel extreem, want alle zelfvertrouwen was weg en dan is het moeilijk om die bodem van vertrouwen in jezelf te leggen."