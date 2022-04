6 jaar cel en tbs voor man die broer wilde doodsteken in Utrecht Transwijk

De man uit Harmelen die de ruzie beëindigde door zijn broer in zijn rug te steken, krijgt geen straf. Volgens de rechter was sprake van noodweerexces: het is begrijpelijk dat hij zijn broer te hulp schoot omdat hij vreesde voor zijn leven. Wel benadrukt de rechter dat de manier waarop hij de ruzie beëindigde 'onevenredig' was: hij bleef steken, ook toen de dreiging voorbij was. "Dit had hij zich eerder moeten realiseren", zegt de rechter.