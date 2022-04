Video: wolf gespot midden in de bebouwde kom van Amersfoort

De wolf heeft zich een aantal jaren terug definitief gevestigd op de Veluwe. Er zijn ook jongen geboren, en de kans is groot dat die zich verder over Nederland verspreiden, bijvoorbeeld richting Utrecht. Sommige mensen vinden het spannend klinken dat de wolf dichterbij komt. Maar er is niets engs aan, zegt La Haye. "Een wolf is niet gevaarlijk voor mensen. Sterker nog: ze zijn juist doodsbang voor ons. Er zijn talloze redenen waarom je bang kan zijn 's nachts in een donkere stad, maar een wolf is daar geen van."