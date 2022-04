OM eist celstraf voor brandstichting monumentale boerderij De Bilt, verdachte blijft ontkennen

Tijdens de rechtszaak bleek duidelijk dat de verdachte een verstandelijke beperking heeft. Hij lijdt aan autisme en heeft ADHD. De man houdt vol dat hij onschuldig is. Hij was de hele nacht bij zijn ouders thuis geweest, zegt hij. De fleecedeken nam hij regelmatig mee naar een hangplek in het Van Boetzelaar Park in De Bilt. Hij zei dat hij het waarschijnlijk een keer had laten liggen en iemand anders het had meegenomen. Op het dekentje is inderdaad ook dna van een onbekende andere persoon aangetroffen.