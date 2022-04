Radeloze ouders kunnen met huilbaby naar speciale poli in Nieuwegein: 'Het is echt afzien'

Wanneer je een huilbaby hebt, is niet uit te drukken in een bepaald aantal uren huilen per dag. Voorheen was dat wel het geval, maar tegenwoordig gaat het om wat de ouders ervaren. De Kruijff ziet dat er nog een taboe op rust. "Het moet vaak een roze wolk zijn als je net een kindje hebt, maar een huilbaby is echt afzien. Het belangrijkste is om het bespreekbaar te maken en hulp te zoeken."