Zeist grijpt in op woningmarkt: opkoopverbod tot ruim 5 ton

Na Utrecht Amersfoort en Nieuwegein komt nu ook Zeist met een concreet plan. Dat is hard nog, vindt wethouder Laura Hoogstraten. "De woningmarkt in Zeist staat flink onder druk. We zien voorbeelden van woningen die worden aangekocht voor 275.000 euro en vervolgens voor 1.200 tot 1.600 euro per maand worden verhuurd. Dat kan niet de bedoeling zijn. We willen woningen betaalbaar houden voor starters en middeninkomens en daarmee de kansen voor deze doelgroep vergroten."