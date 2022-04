Van Rossem Vertelt: in 1956 zorgde Russische agressie ook al voor een Jaarbeurs vol vluchtelingen

De gastvrijheid bleef. Éva: "We kregen vrij snel een huis toegewezen. Mijn moeder was zwanger en daarom mochten we met voorrang een flat betrekken. Dat was in Krommenie. We werden zelfs opgehaald door de burgemeester! We werden vrij lang door alle kanten 'gepamperd', om zo snel mogelijk in de maatschappij te integreren. Mijn vader had snel een baan als bouwvakker en ik ging meteen naar de kleuterschool. Ik leerde de taal eigenlijk heel snel."