Nieuwe coalitie in Bunschoten lijkt grootste partij ChristenUnie opnieuw uit te sluiten

In Bunschoten komt de ChristenUnie traditiegetrouw als grootste partij uit de bus. Ook dit keer stemde ruim 32 procent van de Bunschoters op de partij, wat goed was voor zes van de negentien zetels. Het is er één minder dan in de afgelopen raadsperiode, maar de partij is daarmee alsnog ruim groter dan VVD (4), CDA (4), SGP (3) en CAP (2).