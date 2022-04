Nieuwe middelbare school in Vleuten voor duizend leerlingen

Juni vorig jaar is bewoners van Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn gevraagd hun mening te geven over vier mogelijke locaties voor een nieuwe middelbare school. De andere plekken waren de Ten Veldestraat, Boteyken en Burgemeester Verderlaan. De mening van de bewoners is naast de afweging van het schoolbestuur en verschillende gemeentelijke afdelingen meegenomen in het advies aan het college van burgemeester en wethouders.