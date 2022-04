EOD brengt zeer gevaarlijke stof uit drugslab Leersum tot ontploffing, ook wapens gevonden

LEERSUM - Bij de vondst van een drugslaboratorium in een schuur in Leersum is gisteren een grote hoeveelheid chemicaliën aangetroffen. Een van de stoffen was dermate gevaarlijk dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) het op de Leusderheide tot ontploffing heeft gebracht. De overige stoffen worden vandaag door een gespecialiseerd bedrijf vernietigd.