Boswachter Eddie stopt door blessures vroegtijdig met wandeltocht van 3000 kilometer: 'Maar het was fantastisch'

“Het feest was in een keer afgelopen. Alle alarmbellen gingen af en ik wist dat het tijd was om naar huis te gaan. Het was moeilijk om te stoppen, want het was een fantastisch avontuur. De drijfveer zat hem in het willen blijven ontdekken. Ik heb geleerd om alleen te zijn, iets wat ik in Nederland altijd nog moeilijk vond. Ik heb in Italië de liefde van mensen leren kennen. Zelfs als ze zelf arm zijn, delen ze alles met je. Ik sta minder pessimistisch in het leven en ik heb het vertrouwen in mensen wat meer teruggevonden”, zegt Eddie Wolfswinkel.