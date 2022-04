Standbeeld Truus van Lier bijna af: 'We denken graag dat we zelf net zo heroïsch zouden zijn geweest'

Vorig jaar kreeg Overheul de vraag van de gemeente of ze een schetsontwerp voor een monument voor Truus van Lier wilde maken. Samen met nog twee andere kunstenaars was ze in de running voor de uiteindelijke opdracht, eind augustus kreeg ze te horen dat zij was uitgekozen. Over een krappe twee weken wordt het beeld onthuld. "Best een strakke deadline, maar ondanks corona en lockdowns is het me gelukt. Even afkloppen hoor…" Want helemaal af is het beeld nog niet. "Het staat nu bij de gieterij, een van oorsprong Utrechts bedrijf dat ook de Gouden Kalveren maakt. Ik vond het mooi dat die link er ook in zit."