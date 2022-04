Onderhandelingen gestart voor nieuw Utrechts college, dit zijn de kansen en valkuilen

Die tegenstelling steekt achter de vraag of er wel of niet gebouwd moet gaan worden in Rijnenburg. Daarnaast speelt de vraag of er wel of geen windmolens moeten komen in Rijnenburg. Verkenner Van Gurp noemde dat vanmorgen per ongeluk: ‘energiegedoe’. Voor GroenLinks zijn windmolens heilig, het symbool voor een duurzame toekomst. Andere partijen zijn ook voor een overgang naar schone energie, maar vinden de overlast van windmolens voor omwonenden zwaarwegen.