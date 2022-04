Gaat Girls Day meiden als Amel en Anne (12) warm maken voor techniek?

14 procent van de technische professionals in Nederland is vrouw. Bij het bedrijf waar de scholieren van RSG Broklede op bezoek zijn, is 30 procent van de werknemers vrouwelijk. Dat aantal wil het ingenieursbureau opschroeven naar de helft. "Het is goed voor de meiden om te zien wat je in de toekomst kan doen met techniek. Dat er veel meer vrouwen zijn die erin werken en dat er heel veel mogelijkheden in zijn", zegt Ingrid van de Cruijs. "Het is leuk om over je vakgebied te vertellen en zeker aan meiden. Ik heb ook in die fase gezeten, dat je met techniek bezig bent maar nog geen idee hebt wat je ermee gaat doen."