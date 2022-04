Eindelijk feest voor Utrechtse zorgorganisaties in de Jaarbeurs

ADSU heeft als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar vrijwilligerswerk, passend werk of een betaalde baan. Het gaat om mensen die in een zorginstelling wonen of begeleid worden. Er zijn cliënten met sociaal emotionele problemen, mensen die dak- en thuisloos zijn of die een psychische kwetsbaarheid hebben. Den Hertog: "Werken is belangrijk, daar ontleen je ook een bepaalde status aan. Maar niet iedereen heeft het zelfvertrouwen, en daar begeleiden we cliënten in. We proberen binnen het ADSU-verband voor iedereen een plek te vinden."