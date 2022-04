Bunschoters boos op busverbinding met Amersfoort: ‘Het is eigenlijk een regelrecht drama’

Wij rijden op dit moment nog een aangepaste dienstregeling. Dit is nodig omdat er te weinig chauffeurs beschikbaar zijn. Enerzijds als gevolg van corona, anderzijds door krapte op de arbeidsmarkt. Er rijden dus minder ritten, maar reizigers zijn er op deze manier wel zeker van dat de ritten die gepland zijn ook gereden worden.

Omdat de coronamaatregelen zijn vervallen, wordt het weer drukker in de bus. Om te zorgen dat de aangeboden dienstregeling past bij het aantal reizigers en bussen niet te vol worden, zetten we op de drukke lijnen extra bussen in. Daarnaast monitoren wij alle ritten. Dat geldt ook voor buslijn 76. In de ochtendspits rijden er vanaf 14 februari twee extra bussen. Dit is een moment waarop wij zien dat het structureel druk is in de bus. Op andere momenten is het ook soms druk, maar is dit niet structureel het geval. Dat kan per dag verschillen. Dat maakt het moeilijk in te schatten wanneer er een extra bus ingezet moet worden. Daarnaast hebben we niet standaard bussen en chauffeurs beschikbaar. Daarom moeten wij keuzes maken. Samen met de opdrachtgever kijken wij wanneer wij weer volgens de gebruikelijke dienstregeling kunnen rijden. Op dit moment is dat nog niet bekend. Wij vinden het natuurlijk vervelend dat reizigers niet de service krijgen die zij van ons verwachten. Daarvoor bieden wij onze excuses aan.