Alle Utrechtse gemeenten in 2023 een hitteplan: 'Als we nu beginnen zijn we nog op tijd'

Wat komt er in het lokale hitteplan? Gedeputeerde Sterk: "Als het echt heel heet is kunnen we een soort opvangplan klaar hebben, een plek hebben waar mensen naartoe kunnen voor wie het thuis heel heet is." Bovendien moeten mensen worden geïnformeerd: drink genoeg water, blijf binnen, doe de zonwering naar beneden. "En zorg dat je op elkaar let, op je buren bijvoorbeeld als je weet dat daar kwetsbare mensen wonen."