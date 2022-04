Video: wolf bij Maartensdijk pakt prooi

"De wolf doet precies wat hij in miljoenen jaren evolutie heeft geleerd", zegt Jansman. "Hij bejaagt hoefdieren. Als je ze vergelijkt met grote katachtigen zijn wolven heel slechte jagers. Ze hebben geen echte wapens, ze moeten het hebben van een goed reukvermogen om zwakte bij een prooi te bespeuren en daarnaast van een uitputtingsjacht. Ze straffen dus alles af wat niet gezond of vitaal is, of wat onnatuurlijk gedrag vertoont. Dat zijn in hoofdzaak zwijnen, herten en reeën in de natuur. Schapen in een agrarisch cultuurlandschap hebben we weggehaald uit hun natuurlijke habitat. Die kunnen in een weiland niet hun natuurlijke anti-roofdiergedrag vertonen en zijn dan redelijk weerloos."