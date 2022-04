Restauratie Molen A2 gaat beginnen: 'Maar er is nog steeds meer geld nodig'

Schiereck is al meer dan twintig jaar lang molenaar, maar de molen staat er al sinds 1644. Omdat het polderpeil over de jaren heen flink gedaald is, zorgt dat nu voor problemen. Schiereck: "De molen staat op een grote houten plaat die zeker twee meter onder de grond ligt. Nu het waterpeil is gezakt staat de plaat droog en begint 'ie te rotten." Zo zakt de achterkant van de molen langzaam weg.