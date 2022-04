Politie start na zes jaar eindelijk met grootschalig dna-onderzoek naar Heulmeisje, maar niet in Duitsland

Ook kon op basis van zogenoemd isotopenonderzoek worden vastgesteld dat ze tot haar zevende waarschijnlijk tussen het Ruhrgebied en de Eifel woonde. De periode daarna moet het meisje in de DDR of elders in Oost-Europa geweest zijn. De onderzoekers denken dat ze in het jaar voor haar overlijden weer in West-Duitsland of Nederland verbleef. In die tijd kreeg ze heel eenzijdig voedsel te eten, wat zou kunnen wijzen op armoede of een ontvoering. In 1976 werd ze dood gevonden bij De Heul, langs de snelweg A12 bij Maarsbergen. Die parkeerplaats bestaat inmiddels niet meer.