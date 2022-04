Waar is de wolf? Sporen van de Utrechtse wolf en hoe je die herkent

Hij is er dus, bij ons. Of, misschien is het wel "hij was er", want ook daar zijn de wolvendeskundigen het over eens: wolven lopen enorme afstanden op een dag en blijven pas ergens hangen als ze alles vinden wat ze nodig hebben: genoeg voedsel, rust en water. Deze week kwamen er geen meldingen uit de provincie Utrecht. Wel werd er een wolf gezien in Muiden, Noord-Holland.