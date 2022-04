NS roept reizigers op eigen mok mee te nemen: 'Dat moet normaal worden'

Het is een van de vele redenen die Mariska Joustra van Milieu Centraal noemt waarom het gebruik van wegwerpbekers zoveel mogelijk moet worden teruggedrongen. Doordat de bekers vaak niet gerecycled kunnen worden, raken we de grondstoffen waarvan de beker is gemaakt meteen kwijt. Ook maken de bekers deel uit van de plastic soep, de plastic vervuiling in de oceaan.