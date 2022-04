Hoe de biologische buurtwinkel in Everdingen de prijzen dapper laag houdt

Even verderop, op landgoed Everstein, kweken vrijwilligers onder leiding van Peter ten Have groenten en fruit voor in de winkel. Alles biologisch. "Dat is altijd iets duurder dan normale groenten", vertelt Ten Have. "Maar omdat we hier alleen maar produceren voor onze eigen winkel en in ons eigen dorp, houden we de prijzen aan van de supermarkten."