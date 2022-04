Vrijwilligers maken de stad: Michel brengt al zijn vrije tijd door bij PVC, ook al lukt zelf voetballen niet meer

Zijn voorzitterstaken heeft hij inmiddels neergelegd, maar nog altijd steekt Marree veel uren werk in de club. "Er is een periode geweest dat ik een project had lopen in Finland. Mijn vrouw werkt in de zorg en heeft dus onregelmatige diensten. Kwam ik 's avonds laat aan op Schiphol, pakte ik linea recta de taxi naar hier. Dan kwam mijn vrouw uiteindelijk ook uit werk, dronken we hier nog een wijntje en gingen we samen naar huis. Nog altijd werk ik hier zo'n twintig uur in de week, dus de huidige voorzitter heeft een makkie met mij erbij. Maar," benadrukt hij, "nog altijd met veel plezier. Als ik dat kwijt zou zijn, zou ik er ook mee stoppen. Hoewel… ik weet niet of ik het zou kunnen."