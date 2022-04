Wijk bij Duurstede krijgt museum: 'De grootste archeologische schat is hier gevonden'

In het populaire televisieprogramma Het Verhaal van Nederland dat elke week ruim een miljoen kijkers trekt speelt het Utrechtse stadje een grote rol in aflevering 2. Want Wijk bij Duurstede was waarschijnlijk ooit Dorestad : de grootste en rijkste handelsplaats in de 8e en 9e eeuw. Alleen is er op papier weinig bewaard gebleven uit die tijd, zodat critici nog altijd van mening verschillen over of Dorestad wel écht op deze plek lag.