'Toezichthouders onderwijsinstellingen verhogen soms fors eigen beloning'

AOb-bestuurder Douwe van der Zweep stelt dat de beloning in evenwicht moet zijn met andere werknemers in de sector. "Ik vind het vreemd dat er een groep is die de ruimte krijgt om zelf een eigen beloning vast te stellen uit publieke middelen", zegt Van der Zweep. "Stel jezelf de vraag: kunnen we het uitleggen aan de conciërge, de onderwijsassistent, de groepsleerkracht, de praktijkleraar of de universitair docent?"