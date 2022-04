Nieuwe Vechtbrug in Breukelen maakt te veel geluid, gemeente bestelt nieuwe materialen

De conditie van de Vechtbrug in Breukelen is al jarenlang onderwerp van discussie. In 2018 concludeerde de gemeente al dat de brug in slechtere staat verkeerde dan eerder werd gedacht. De brug zou dat jaar gerenoveerd worden, maar dat werd toen op de lange baan geschoven omdat eerst gekeken moest worden of renovatie wel de beste keus was. Uiteindelijk werd besloten om de brug te vervangen.