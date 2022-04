Meer dan 130 mensen bij herdenking Sovjetmilitairen in Leusden

Bij de herdenking waren de locoburgemeesters van Amersfoort en Leusden aanwezig, samen met mensen uit het hele land. Ook sloten scholieren van twee middelbare scholen in Amersfoort aan. De organisatie besloot dat het vlak na de coronacrisis en tijdens de oorlog in Oekraïne "niet het ideale moment" was om diplomaten uit verschillende landen, waaronder Rusland, en andere politieke vertegenwoordigers uit te nodigen. In de jaren voor de coronacrisis waren deze soms aanwezig. Wel benadrukt de stichting dat het belangrijk is om de Sovjetsoldaten te blijven herdenken, juist nu het oorlog is in Oekraïne.