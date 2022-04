Doden van duiven op Utrecht Centraal ter discussie: onnodig of aanpakken die ziekteverspreiders?

Over 2021 zijn 36 verwilderde duiven gevangen en via ‘cervicale dislocatie geëuthanaseerd’. Dat wil zeggen: het breken van de nek. "Dit doen wij natuurlijk niet zomaar, want verwilderde duiven verspreiden ziektes en virussen via de ontlasting en wij hebben een zorgplicht", laat een woordvoerder van de NS weten. "Daarnaast zitten er ook veel ziektes in de nesten van deze vogels. Dat vormt een risico voor de gezondheid van de bezoekers van het station en mensen die daar werken. Het station is een omgeving waar mensen eten en waar eten geproduceerd wordt.”