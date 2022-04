Formatie Rhenen stilgelegd vanwege plotstelinge overlijden wethouder De Rooij

"We kunnen het nog nauwelijks bevatten en zijn geschokt en erg verdrietig", meldt de gemeente Rhenen in een verklaring. "Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Anja en zijn dochters Myrthe en Carlijn, familie, vrienden en allen die zich met hem verbonden voelen. We verliezen in hem een zeer oprechte en gewaardeerde collega."