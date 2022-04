24-jarige verwaarloosde beer komt vanuit Kiev naar Rhenens Berenbos

RHENEN - De 24-jarige beer Kiriusha komt vanuit Kiev naar Het Berenbos in Rhenen. De beer leeft al achttien jaar in erbarmelijke omstandigheden en door de oorlog in Oekraïne is dat alleen nog maar erger geworden. Stichting Bears in Mind heeft daarom "alles op alles gezet" om de beer te evacueren. Wanneer de beer aankomt is niet bekend.