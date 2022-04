Ouderen op zoek naar maatje: 'Wandelen of naar het casino'

Julia hoopt dat studenten snel inspringen op de vacatures van Careibu. "Een tijdje geleden las ik er eentje die ik heel leuk vond. Er was een vrouw die wilde samen met iemand wandelen of naar het casino", zegt ze lachend. Zelf is ze al jaren actief als maatje. "Van werk ging het steeds meer over naar een vriendschap", vertelt ze over een man waar ze jarenlang over de vloer kwam. "Toen ik bij hem kwam werken was hij 94 en hij overleed toen hij 99 jaar was. Toen kwam ik ongeveer drie keer per week bij hem en dan gingen we samen een serie kijken en samen eten. Dat vond ik zo bijzonder en mooi. Daar is een liefde voor deze doelgroep ontstaan. Toen hij overleed miste ik dat heel erg. Je zoekt natuurlijk niet een vervanging van die persoon maar het leek me leuk om met een nieuwe senior in contact te komen."