Meer ondernemingen failliet in provincie Utrecht: 'Pijn van de coronaschulden, inflatie en hoge energiekosten'

Smeltzer begon FIG in 2019 en daardoor liep hij staatssteun mis. Zijn verhuurder is hem in de coronatijd tegemoet gekomen door de inning van de huur op te schorten. Daardoor liep de schuld wel enorm op. "We bouwden in de coronatijd zoveel schulden op, dat we dat bijna niet zouden terugverdienen. Toen kwam een moment dat we FIG konden verkopen. Daar hebben we voor gekozen om er een beetje goed uit te komen voor alle partijen, zonder faillissement en wel met opgeheven hoofd."