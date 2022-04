VEH: nieuwbouwwoning voor veel mensen niet meer te betalen

Uit een eerdere analyse van dagblad Trouw kwam al naar voren dat een nieuwbouwhuis van minder dan 200.000 euro al nergens meer te krijgen is. Ook onder de 3 ton zijn nieuwe huizen schaars geworden. Begin 2017 kostte 60 procent van de nieuw gebouwde huizen volgens de krant minder dan 300.000 euro, nu is dat nog 12 procent. Van het aanbod onder de 2 ton, destijds 15 procent, is helemaal niets meer over