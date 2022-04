Boswachter René roept defensie op niet laag over natuurgebieden te vliegen: 'Het verstoort hun broedtijd'

Aan de andere zijde van de medaille: met de oorlog in Oekraïne moet het Nederlandse leger ook extra trainen om voorbereid te zijn, legt een defensiewoordvoerder uit. "En dat trainen mag in heel Nederland. Uiteraard ontzien we al zoveel als mogelijk natuurgebieden. Enerzijds als signaal, anderzijds omdat wij ook geen lepelaar in de helikopter willen krijgen. Maar doordat Nederland niet zo groot is en we écht dat laagvliegen moeten oefenen - we gebruikten het in Afghanistan vaak om mensen snel bij de grond af te kunnen zetten - kan het voorkomen dat we over zo'n gebied heenvliegen."