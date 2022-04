Zonovergoten week met 21 graden, maar is er wel genoeg terraspersoneel en hoe zit het met de fruitoogst?

Café De Beurs aan de Neude heeft ook keuzes moeten maken door het personeelstekort. "We zijn deze maand even gestopt met de dansnachten. Vergeleken met voorgaande jaren hebben we net een wat groter gat", zegt eigenaar Theo Burger. "We richten ons nu even volledig op het café-restaurant en terras, maar gelukkig kunnen we gewoon zeven dagen per week open. In mei hopen we ook weer te kunnen beginnen met de dansnachten."