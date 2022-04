Ouwehands Dierenpark over circusbeer uit Oekraïne: 'Nog een lange weg te gaan'

"Het is gelukkig goed gegaan. We hebben geen problemen ondervonden onderweg", vertelt Ingrid Vermeulen van stichting Bears in Mind. Deze stichting zet zich in om mishandelde beren een beter leven te geven. Tijdens de reis in het oorlogsgebied waren er veel controles. "Maar toen ze zagen dat er een beer werd geëvacueerd, mochten we al snel doorgaan. Dat was wel heel mooi om te zien."