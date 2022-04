Utrechtse kunstenaar maakt tweede Rietveld Schröderhuis aan de Jutfaseweg

Het Rietveld Schröderhuis is onderdeel van het Centraal Museum. Conservator Natalie Dubois: "Toen JanIsDeMan ons benaderde met de plannen voor deze muurschildering, waren we meteen enthousiast. We zijn erg blij om bij te hebben gedragen aan de realisatie ervan. Het is fijn om te merken dat Rietveld na zoveel jaar nog inspireert: het Rietveld Schröderhuis is gebouwd in 1924 en bestaat dus bijna honderd jaar."