Edison voor Utrechtse nieuwkomer MEAU

In totaal werden er in het Leusdense theater in elf categorieën prijzen uitgereikt. De duo's Suzan & Freek en Snelle en Maan waren de belangrijkste winnaars. Zij wonnen de prijzen in respectievelijk de categorieën beste album (Dromen in Kleur) en beste single (Blijven Slapen). Guus Meeuwis werd voor zijn gehele oeuvre bekroond met een Edison-oeuvreprijs.