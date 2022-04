Leersumse schrijfster tekent verhalen over de valwind op: 'Boek speelt rol in verwerking van de ramp'

"Een echtpaar had negen bomen op hun huis gekregen. Vanaf de straat was dat helemaal niet duidelijk en daardoor hebben ze dagen moeten wachten op hulp. Ze zijn allebei chronisch ziek. Als je dan hoort wat het hen heeft gekost. Nu is hun huis bijna klaar. Ze hebben wel zeventig of tachtig mensen over de vloer gehad en ze zijn heel dankbaar voor alle hulp. Maar ze komen nu pas toe aan de verwerking, na tien maanden wonen in een huis dat je niet vertrouwt. Zoiets raakt je in je hoofd, in je hart, in je huis dat eigenlijk je veilige basis moet zijn."