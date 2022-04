Eindelijk opsteker voor ondernemer Shamida: 'Dit is ook Lunetten'

UTRECHT - De Utrechtse ondernemer Shamida Smulders heeft na een gewapende overval, coronacrisis en een inbraak een flinke portie pech achter de rug, maar nu mag ze eindelijk een meevaller incasseren. Omwonenden van haar restaurant Aphrodite in het winkelcentrum van Lunetten besloten geld in te zamelen, zodat de restauranteigenaar rolluiken kan aanschaffen. "Ik had tranen in mijn ogen van blijdschap. Niet zozeer om het geld zelf, maar gewoon… dit is dus ook Lunetten."