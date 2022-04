Veroordeling voor moord op Utrechtse studente Laura Korsman blijf in stand

M. vermoordde zijn 24-jarige ex-vriendin op 11 juli 2018 in haar woning aan de Bosboomstraat in Utrecht. Daar ging een periode van stalking aan vooraf. Op de bewuste dag drong M. de woning van Korsman binnen, via een balkon. Binnen was een ruzie ontstaan, waarna hij het slachtoffer met messteken om het leven heeft gebracht.